Keilas teeb comebacki rahvusvaheline võitlusspordiüritus Fightland!

Seekordne üritus on äärmiselt eriline, sest tegemist on Fightland ürituse comeback'iga - näha saab nii K-1 kui ka profipoksi reeglite järgi toimuvaid matše.

ÕHTU TÕMBENUMBRID:

RAIN KARLSON vs PAVEL BATURA [PRO BOXING – 4x3min]

Esmakordselt tuleb väikelinna üritusele suur profipoksi matš, kus Rain Karlson astub üles Pavel Batura vastu kaalukategoorias kuni 91 kg.

HENDRIK THEMAS vs VAIDAS VALANCIUS [K1 – 3x3min]

Teiseks saame näha Eesti tõusvat tähte Hendrik Themast mõõtu võtmas Vaidas Valanciususega K-1 reeglite järgi toimuvas matsiš kaalukategoorias kuni 77kg. Themas on kõik viimased matšid lõpetanud enneaegselt, siiani pole suutnud meest keegi takistada.

Tema vastaseks on Leedu sportlane Valancius, kes on pärjatud mitme Leedu amatöörtiitliga. Vaidasel on kogemused ka suurel areenil, nimelt on mees pidanud mitmeid matše KING OF KINGS (KOK) võitlusspordi organisatsioonis.

MIRKKO MOISAR vs CRISTIAN DOREL [K1 – 3x3min]

Õhtu peamatšina saab võitlemas näha Mirkko Moisari kolmekordse KOK meistri Cristian Doreli vastu. Matš toimub K-1 reeglite järgi kaalukategoorias kuni 73 kg. Ehkki Moisar vs Dorel matš peaks aset leidma suuremal areenil, on Keila rahval hea meel kõrgetasemelist üritust oma linnas näha. Mõlemad mehed on väga hea kogemusega ning tugeva ja jõulise tehnikaga.

Oma tantsude ja trikkidega vürtsitavad õhtut kaunid TTÜ Tantsutüdrukud, kes on mitmekordsed Eesti ja Baltimaade meistrid.

Vaata videost, kuidas sportlased valmistuvad eelseisvaks võitlusõhtuks!