Vaba mees teeb, mis tahab! Sulo tšillib Tais kohalike kaunitaridega

Ühel hommikul postitas Sulo pildi endast ja sõbrast, nende vahel ka kaks kohalikku kaunitari. Loomulikult on sõbrad varmad hoiatama ja kommenteerima, et Sulo üllatust ei saaks. Sulo aga kinnitab, et tegemist on naistega, kelle püksis ei peitu midagi, mida ta sealt leida ei taha ja üleüldsegi, tegemist on Lõuna-Korea tüdrukutega, mitte kohalike ladyboydega.