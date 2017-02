Kino Artis läheb 14. veebruarist esimese armastuse lainele

«Esimene armastus on tähtis», üleb üks filmi «TAAS TULEVIKKU» peategelastest. Esimene armastus paneb aluse sellele kuidas me edaspidi elus armastame. Mida loodame ja mida kardame.

14. veebruaril algab kinos Artis eriprogrammiga «ESIMENE ARMASTUS», mis toob vaataja ette lood erinevast rahvusest režissööridelt. Läbi nende terava pilgu uuritakse esimese armastuse nähtust kaasaegses maailmas. Pilkude, žestide, ja meeleolude kaudu lubab filmiprogramm ette kujuteldada noortel oma võimalikku tulevast kogemust ning pakub peent äratundmist nendele, kellel noorusarmastused juba ammu seljataga. Kokku jõuab ekraanile 5 filmi täidetud muusikast ja coolidest paarikestest, kes kogevad varajasi seksuaalseid katsetusi, omavahelise kommunikatsiooni häireid, ülevoolavat elevust ja rohkelt piinlikke momente.

Programmi avafilmiks on Y-generatsiooni armusuhteid tabavalt portreteeriv «INIMESED, KES EI OLE MINA» (Iisrael 2016), mis võitis 2016 aastal Lõuna-Ameerika suurimal filmifestivalil, Mar del Platas, rahvusvahelises võistlusprogrammis, parima filmi tiitli. Veel linastub eriprogrammis jõuline, unustamatust RnB soundtrackiga «AMERICAN HONEY» (USA 2016), mis nomineeriti 2016 aastal Cannes´i filmifestivalil Kuldsele Palmioksale (Palme d'Or).

Samuti tuleb filmiprogrammi raames ekraanile metsikus, ent maalilises Islandi looduses hargnev esimese armastuse lugu – «SÜDAMEKIVI» (Island 2016). Lisaks veel draama poliitiliselt mässumeelse rockbändi liikmetest - «SILMI AVADES» (Tuneesia/Prantsusmaa 2015) ja keskkooliaegsete kallimate taaskohtumise film «TAAS TULEVIKKU» (Hispaania 2016).

AJAKAVA

T, 14.02 ja P, 19.02 INIMESED, KES EI OLE MINA

K, 15.02 ja E, 20.02 SILMI AVADES

N, 16.02 ja T, 21.02 SÜDAMEKIVI

R, 17.02 ja K, 22.02 AMERICAN HONEY

L, 18.02 ja N, 23.02 TAAS TULEVIKKU

Seansid algavad alati kell 19.00!

Lisaks välismaisele filmiprogrammile jõuab Valentinipäeval kino Artise programmi ka Eesti enda esimese armastuse film «Appi, ma vajan armastust», mille režissööriks on Minna Hint. See on lugu 25-aastasest Matist, kes pole veel kordagi kogenud armastust ega ka tüdrukuga suudelnud. Kuid Mati ei anna alla ning otsustab leida selle õige tüdruku, kellega jagada armastust ning jõuda oma elu esimese intiimsuhteni.

Piletid saadaval kino Artise koduelehel ja kino Artise kassast

Eriprogrammi info siin.

Dokumentaalfilmi „Appi, ma vajan armastust“ info siin.