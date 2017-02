Ekspert või ennustaja? Rasmus Rändvee pani Eesti Laulu finalistid täppi

Eesti laul 2017 teise poolfinaali melu ja fotosein, Toomas Olljum ja Rasmus Rändvee

Nii tunnistaski mees, et vaatas perega saadet ja pani edasipääsejaid ennustades sada protsenti täppi.

Kui saatejuht uuris, kuidas tal endal järgmisel nädalal läheb, oli Rasmus napisõnaline. «Nii palju häid lauljaid on järgmisel nädalal, ma ei oska ennustada!»

Ivo Linna ja Karl-Kristjan Kingi Eesti Laulul

Esimesest poolfinaalist pääsesid edasi Elina Born, Ivo Linna, Lenna Kuurmaa, Ariadne ja Whogaux & Karl-Kristjan feat Maian.

Tuleval nädalal on Rasmuse konkurentideks Koit Toome ja Laura, Kerli, Daniel Levi, Liis Lemsalu, Antsud, Close To Infinity feat Ian Karell, Almost Natural, Angeelika ja Alvistar Funk Association.

Mis arvad, kes on järgmised viis, kes finaali pääsevad?