Videod! Eestisse tuleb üks maailma paremaid flamenkokitarriste Jesse Cook

Jesse Cook pälvis ajakirja Acoustic Guitar Magazine parima flamenkokitarristi hõbedase autasu. Kuldse autasu sai muidugi mõista tema nüüdseks juba meie seast lahkunud iidol Paco de Lucia ning pronksi Vincente Amigo. Jesse Cook on ka kolmekordne Kanada Smooth Jazz autasu saaja kategoorias «Aasta kitarrist».

Jesse loomingu arengul on eriline roll Lõuna-Prantsusmaa Camargue’i piirkonnal, täpsemalt Arles’i linnal, kus elas tema pensionil olnud kinorežisöörist isa viimased 10 aastat oma elust. Paljud koolivaheajad said Jessel veedetud seal, jalutades mustlastest täidetud tänavatel, imbudes läbi sealsest atmosfäärist ja kuulates naabruses elava flamenkoansambli Gipsy Kings solisti Nicolas Reyesi.

Jesse sündis Pariisis 1964. aastal ja hakkas juba kolmeaastaselt mängukitarri plõnnima, püüdes matkida kitarristi Manitas de Plata miimikat, kes samuti Camargue`is elas. See mustlaskitarri legend, kes saavutas tuntuse tänu oma sõprusele Picassoga, jättis noorele Jessele kõige sügavama mulje. Peale vanemate lahkuminekut kolis noormees koos ema ja õega Kanadasse, ema sünnipaika. Peatselt avastas ema oma poja muusikaande, mis iseenesest mõista päädis õpingutega Eli Kassneri kitarriakadeemias.

«Minu kohta kasutati lapsepõlves tihti väljendit «virtuoosne»,» meenutab Jesse. «Kindlasti ei olnud ma üks neist, kes klammerdus lava külge ja erutas masse. Olin liiga distsiplineerimatu ja ei korranud kunagi ülesantud arpedžot. Mängisin alati seda, mida tahtsin mängida. Õppisin kiiresti ja seejärel nautisin seda.»

Jessel on tohutu hulk rahvusvahelisi auhindu, kuid see teda ei innusta. Just kontsertidel esinemine paneb vere kiiremini käima, sealjuures on ta alles oma tee alguses.

