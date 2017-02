Galerii! «Aktuaalne kaamera» läks eetrisse uuest stuudiost! Kuidas meeldis?

Uus ja ruumikas stuudio asub äsja renoveeritud ERRi uudistemajas ehk nn. vanas raadiomajas. Esimesena vahendas uudiseid uuest stuudiost päeva esimeses «AK-s» kell 18.30 uudisteankur Priit Kuusk.

«Aktuaalse kaamera» uue stuudiokujunduse autor on Vahur Daum, uue eetrigraafika tegi Optimist Grupp, muusika Janek Murd.

«Uudiste peamiseks märksõnaks on kiirus ning selleks, et tulla olulistel hetkedel kiiresti otse-eetrisse, oli vaja ka toimivat ja kaasaegsete lahendustega uut stuudiot,» ütles «Aktuaalse kaamera» pearežissöör Rait-Roland Veskemaa.

«Aktuaalne kaamera» / Kairit Leibold/ERR

Uudistetoimetus on viimasel ajal tegelenud palju sellega, et nii Tallinna toimetus kui ka korrespondendid Võrust Washingtoni saaksid tulla otse-eetrisse loetud minutitega ning nüüd toetab seda ka kaasaegne tehnoloogia ja visuaal. Kuivõrd «Aktuaalne kaamera» on oma erinevate saadetega täna eetris kõigis kolmes ERR-i telekanalis (ETV, ETV2 ja ETV+), on Veskemaa sõnul oluline toota neisse erineva visuaaliga saateid.

«Kasutame selleks kujunduses suuri LED-ekraane, vahetame graafikat ning kombineerime seda videopildiga,» sõnas «Aktuaalse kaamera» pearežissöör.

Esimene «Aktuaalne kaamera» uues stuudios / ERR

ERR-i uudistejuhi Urmet Koogi sõnul ehitati «Aktuaalse kaamera» uus uudistestuudio üles nullist ning seda koos uue tehnika ja tehnoloogiliste lahendustega.

«Selle stuudio ehitamine oli suur väljakutse nappi ajagraafikut arvestades ning ma tänan südamest kõiki, kes sellele oma õla alla panid nii ERR-i seest kui ka väljastpoolt seda. Toimetuse suur väljakutse on nüüd need kaasaegsed võimalused ka kvaliteetse ja operatiivse sisuga täita,» sõnas Kook.

Teleuudiste kolimine uudistemajja ning «Aktuaalse kaamera» eetrisseminek tähendab seda, et siiani kolmes eri hoones paiknenud teleuudised, raadiouudised ja veebiuudised asuvad nüüd kõik koos ühes majas. Koogi sõnul toob see kaasa uued töövood, kus soovitakse suurendada operatiivsust, vähendada dubleerimist ning samas kombineerida erinevaid meediaplatvorme.