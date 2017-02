Pilk peale! Muusikamaailma värske täht Ashilevi andis välja esimese muusikavideo

Loo "D.F.U." video valmimisele on kaasa aidanud Hans Ulman, Triin Tenso, Melih Burak Yıldız, Helina Reinjärv, Birgit Pärn, Britt Kõrsmaa, Marwa Haider, Eliise Brigita Mõisamaa ja Kristiina Ustav.

Ashilevi on Eesti bänd, mis tuli kokku pisut rohkem kui aasta tagasi. Sellest ajast saadik on nad tegelenud originaalmuusika loomisega ning sellele omakorda perfektse sound'i leidmisega.

Lugude sõnade autoriks on Sandra Ashilevi ning neid on muusikaliselt väljendada aidanud Silver Ulvik (trummid), Viljar Norman (basskitarr) ja Charles Aaron Zobel (klahvpillid).

Kui küsida neilt, mis stiili muusikat nad teevad, siis kostub vastuseks, et eelkõige on see soulful muusika.

Järgmine kord võib neid laivis kuulda juba Tallinn Music Week’i raames 1.aprillil 2017.aastal.