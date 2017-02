Pole ka ime! Tegemist on ju veel pea teismelisega, neiu Jenner on alles 19-aastane. Nüüd on Kylie lasknud oma juuksuri fantaasial jälle lennata lasta ning lisaks sellele, et pikkade juuste asemel kannab ta nüüd lühikest soengut, on Kylie endale ka tuka lõigata lasknud.

Vaata pilte! Kuidas talle uus imidž sobib?

