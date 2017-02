Armas klõps: Jennifer Aniston sai 48-aastaseks

Mees postitas pildi, millel nii teda kui tema naist õhtuhämaruses näha on ning pealkirjastas postituse järgnevalt «HBDJ» (Happy birthday dear Jennifer - toimetus).

Jennifer Anistonil täitus 48. eluaasta. Tema kolleegist mees on 45-aastane. Koos on paar olnud alates 2011. aastast. Tegemist on haruldase postitusega Theroux poolt kuna näitleja postitab endast sotsiaalmeediasse üliharva midagi isiklikku.