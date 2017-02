Uskumatu! Amber Rose ja Val Chmerkovski läksid peale viite kuud lahku

Amber Rose ja tema poiss-sõber Val Chmerkovski otsustasid lahku minna. Alles paar kuud tagasi teavitati avalikkusest sellest, et ollakse koos ning väga õnnelikud. Nüüd on õnn aga pöördunud.

Amber postitas kaks nädalat tagasi Instagrami ka krüptilise sõnumi mille sisu oli: «Kuninganna muudab valu alati võimuks». Naine lisas postitusele veel ka kummalise pealkirja, et tema on seda juba teinud, nüüd on «sinu» kord. Sellest sai vist küll ainult see inimene aru, kellele sõnum suunatud oli!