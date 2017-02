Pearu Paulus väldib seltskonnameediat: minu koht on lava

«Minu koht on lava. Ma olen seal ja kõik muu kõrvaline asi... seda teen võimalikult vähe,» ütles Paulus.

Paulus meenutas seda, millised olid Eesti artistid tema noorusajal ja kuhu showbusiness liikunud on.

«Kõik muu on olulisem kui sõnum,» nentis Paulus. Laulja sõnul ei häiri see teda otseselt, aga ta ise püüab seda võimalikult vähe teha. «Kõike seda välist, mis on tänapäeval hästi tavaline.»

Saatejuht Anu Välba märkis, et praegusel ajal on artistide seas väga populaarne sportlaseks hakata. Paulus ütles, et oma tervise eest on ta alati hoolt kandnud.

«Ma olen sportlik. Muidu oleks väga raske pooleteisetunnist kontserti anda. Ma olin siin vahepeal ka natuke raskem kui praegu, aga ma ei ole seda tüüpi inimene, kes peab seda igal pool rääkima, palju ma nüüd langetasin,» sõnas Paulus.