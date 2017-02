Sõnasõda: J.K Rowling ja Piers Morgan tulises Twitteri sõjas

Kirjanik J.K Rowling ja britist saatejuht Piers Morgan on alustanud eriti vaenulikku Twitteri sõda.

Kõik sai alguses sellest kui Morgan saates «Real Time with Bill Maher» USA värske presidendi Donald Trumpi viimasel ajal tehtud teatud poliitilisi käike lahti seletada püüdis. Selle peale saatis koomik Jim Jeffries Morgani otse-eetris, kus see ja teine.

Rowling postitas seejärel Twitterisse sõnumi sisuga: «Jah, näha, kuidas Piers Morgan otse-eetris sinna samusesse saadetakse oli täpselt sama rahuldav kui ma eeldasin, et see on». Morgan tviitis selle peale vastu: «Täpselt sel põhjusel ei ole ma kunagi mitte ühtegi Harry Potteri raamatut lugenud».

Kuulsate brittide bravuurikaid sõnavõtte saad lugeda siit:

Yes, watching Piers Morgan being told to fuck off on live TV is *exactly* as satisfying as I'd always imagined. https://t.co/4FII8sYmIt — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11. Februar 2017

This is why I've never read a single word of Harry Potter. https://t.co/XUJBMs4KKm — Piers Morgan (@piersmorgan) 11. Februar 2017

Because you had a premonition that one day the author would roar with laughter at seeing you called out for your bullshit on live TV? https://t.co/8rkKSqJTnG — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11. Februar 2017

Everything I said was factual.

If you think screaming 'FUCK OFF!!!' at me changes that, then you're mistaken. https://t.co/0U9fVoTjfc — Piers Morgan (@piersmorgan) 11. Februar 2017

.@piersmorgan Would you like a couple of hours to mock up some pictures of refugees carrying explosives to substantiate your position? https://t.co/sFj0kqIajd — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11. Februar 2017

'I write about Hogwarts, Squibs and Muggles, so anyone who doesn't agree with my politics can F**K OFF!' - @jk_rowling — Piers Morgan (@piersmorgan) 11. Februar 2017

.@piersmorgan If only you'd read Harry Potter, you'd know the downside of sucking up to the biggest bully in school is getting burned alive. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 11. Februar 2017

No bigger bullies right now than the shrieking, hysterical anti-Trump celebrity brigade.

You lost, so suck it up Dolores. https://t.co/RFQkyJWxZ5 — Piers Morgan (@piersmorgan) 11. Februar 2017