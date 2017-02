Jennifer Lopezi ja Drake'i suhe lõppes Hollywoodi staaridele tüüpilisel põhjusel

Lauljatar ei välista aga, et ta Drake'iga ühel hetkel taas lähemalt suhtlema hakkab, vahendab ET.

«Jenniferile meeldib Drake väga, kuid neil on väga tihedad töögraafikud, mille tõttu jahtus suhe lihtsalt maha. Jenniferil on lapsed ja ta tuuritab Euroopas. Kes teab, mis tulevikus juhtub, kui neil on võimalik rohkem ühes kohas viibida,» rääkis allikas.