Courtney Stodden ja Doug Hutchison läksid lõplikult lahku

Courtney Stodden on nüüdseks kinnitanud, et tema ja ta (hetkel veel) abikaasa Doug Hutchison on otsustanud lahku minna. 22-aastane Courtney kinnistas uudist kolmapäeval Daily Mail'ile öeldes, et kuigi hetkel on see emotsionaalselt raske, siis püüavad mõlemad sellele vaatmata jõuda õnneni eraldi teid minnes.

Courtneyt, kes ei kanna enam ka oma pulmasõrmust, on aga juba nähtud teiste meeste embuses oma vallalispõlve nautimas.

Pilte näed siit.