On ütlus, et naised saunas rääkisid. Eks saun olegi üks hea koht, kus saab kõik külajutud ja mured ausalt räägitud. Reporter kutsus Narva inimesed sauna, et rääkida eesti keelest ja keeleõppest Narvas. Kuula põnevaid vestlusi lähemalt videost!