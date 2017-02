Stiilistuudios on külas Anna-Maria Makko: minu unistus täitus - sain teha intervjuu Marilyn Kerroga

«Stiilistuudio» meigitoolis on alati kaunis ja terane reporter Anna-Maria Makko. Üheksa aastat TV3 «Seitsmeste uudiste» reporterina töötanud Anna-Maria Makko on usutlenud enamikku meie kodumaa kuulsustest, kuid ikka on veel neid, kellega tahaks kohtuda ning vestelda. Üks selline reporteri soovidest aasta algul täitus. Anna-Maria sai viimaks intervjuu meie kuulsaima selgetnägija Marilyn Kerroga. Anna-Maria on siiani sellest intervjuust lummatud.

Anna-Maria Makko / Erakogu

«Stiilistuudio» terviserubriigis astub üles The Smoothie Queeni nime all tegutsev Eliq Maranik. Kes on ilmselt üks edukamaid Eesti autoreid. Tema teoseid on müüdud üle kahe miljoni eksemplari ja tõlgitud 17 keelde. Eliq näitab «Stiilistuudio» vaatajatele, kuidas teha üks tervist tugevdav roheline smuuti ning jagab tegemise nippe.

Reet Härmat ja Eliq Maranik / Erakogu

Moerubriik viib vaataja intrigeerivale kino- ja moeõhtule Coca-Cola Plazasse, mille raames toimub kauaoodatud filmi «Viiskümmend tumedamat varjundit» esilinastus. Esilinastuse avaakordiks on Oksana Tanditi uue, filmist «Viiskümmend halli varjundit» inspireeritud ja eksklusiivselt esilinastuse jaoks loodud kapselkollektsiooni «Miss Steele» esitlus.

Oksana Tanditi kollektsioon «Miss Steele» / Erakogu

