Video: Indias sündis nelja jala ja kahe peenisega poiss

Arstide sõnul oli poisil kaasa sündinud polümeelia, mille puhul on lisajäsemeid või organeid, mis ei ole lõpuni arenenud, edastab foxnews.com.

Bangalore’i Narayana haigla kirurgi Sanjay Rao teatel sünnib aegajalt lapsi, kellel on lisakäsi ja jalgu, kuid vahel ka teisi organeid, kuid selliseid lapsi on siiski väga vähe.

Arstide sõnul arenevad lapsel üsas olles lisajäsemed, kui embrüost hakkavad arenema Siiami kaksikud, kellest ühe üldine areng lakkab, kuid tema puhul arenevad teatud kehaosad edasi.

See toimus ka Bangalore’i poisiga, kellel oli lisajalad ja lisapeenis ehk tema küljes oli parasiitkaksiku jäänused.

20 kirurgist ja õest koosnenud meeskond opereeris last möödunud nädalal, eemaldades viietunnise operatsiooni käigus liigse.

«Kuna liigsed kehaosad olid ebatavalises kohas, siis tuli esmalt uurida lapse anatoomiat seestpoolt, et kus kulgevad veresooned ehk meil tuli luua ta keha siseosa kaart, et me midagi valesti ja kahjustavat ei teeks,» selgitas Rao.

Lapse ema, 23-aastase Lalitamma sõnul kulges sünnitus normaalselt, kuid kohe pärast lapse sündi märkasid arstid poisi liigseid osi ja nad said aru, et ta vajab operatsiooni.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Laps viidi Puladinnist 400 kilomeetri kaugusel asuvasse Bangalore'i Narayana haiglasse, kus on suurem haigla hea meditsiinilise varustuse ja oskuslike kirurgidega ning seal tehti talle operatsioon. Pikk teekond oleks lapselt peaaegu elu võtnud, sest haiglasse jõudes oli tal veepuudus ja ta vajas lisahapnikku. Arstid opereerisid last ja see operatsioon õnnestus ning ta paraneb.

Kirurg Rao sõnul oleks seda poissi veel mõni aeg tagasi peetud jumalaks, kuid tänapäeva India noored vanemad ei usu enam sellesse, vaid nad saavad aru, et tegemist on arengukomplikatsioonidega.

Kirurg lisas, et poiss võib edaspidi vajada väikeseid korrigeerivaid operatsioone, kuid ta on normaalne laps, kellel on normaalne lapsepõlv.