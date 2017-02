Vinge video! Pärnu politsei ei lase vanainimestel rahulikult pidu panna!

Elu24 toimetusele saadeti vinge video, kus näha, et möödunud suve Weekendil pani pidu ka vanem generatsioon.

Nimelt panid vanurid Pärnu rannarajoonis püsti oma peo Mini Weekend, mis meelitas kohale hulgaliselt peonäljas noorigi. Kahjuks ei meeldinud taoline, soliidses eas inimeste poolt korraldatud spontaanne pidu, nende naabritele, kes kutsusid kohale politsei.

Kohale tuli terve politseiekipaaž koos verekoertega. "Kellel on siin sünnipäev, ma küsin!" karjus naispolitseinik. "Kui keegi ei tea, siis ei ole sünnipäeva!"

"Aga, kes teid sünnipäevale kutsus," küsis üks vanainimestest politsei käest. "Ja mis teie nimi on?"

"Uudishimu teeb ruttu vanaks," nähvas naispolitseinik.

"Ma olengi päris vana, kui aus olla," oli vanainimene nõus. "See naine on täis viha! Temas on see väikse palga viha... Mehed, võtame parem takso ja sõidame klubisse!"

Vaata, kuidas Pärnu vanurid Eesti politseil juhtme kokku ajavad!

MiniWeekend 2016 from Production of Rain Aunapu on Vimeo.