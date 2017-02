Video: GQ andis Trumpile stiilinõu

USA presidenti on nimetatud rassistiks, islamofoobiks, nartssisistiks, kuid ka kritiseeritud, et tal ei ole head maitset, mis puudutab ta välimust.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

GQ moeekspertide arvates kannab Trump liiga laia pintsakut ja viigipükse, ta peaks vahetama need väiksemate vastu, mis on sobivamas suuruses ja näitavad teda saledamana. Lisaks on liiga laiad riided alati kortsus.

Trump peaks loobuma harjumusest hoida pintsaku nööpe lahti, sest džentelmenidel on alati üks nööp kinni. Ta peaks lisama lipsunõela ja rinnataskusse lipsuga sama värvi rätiku.

GQ soovituse kohaselt peaks president pöörama tähelepanu ka sellele, et triiksärgi ja pintsaku käised oleksid ühepikkused, sest siis paistavad Trumpi käed, mida peetakse ta keha suuruse kohta liiga väikeseks, suurematena.

Donald Trumpi tuntakse kui pikkade, laiade ja erksate lipsude kandjat. GQ ekspertide arvates sobivad talle lühemad, kitsamad ja tagasihoidlikuma värviga lipsud rohkem.

Donald Trump / Susan Walsh/AP/scanpix

Lisaks peaks Trump loobuma oma kahest «kaubamärgist», pikast tukast ja võltspäevitusest.