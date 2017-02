Eestlastest seljakotirändurid Aasias said kogeda nädalakest obsessiiv-kompulsiivsete ja skisofreenikutega

«Inimesed ja nende lood on eeskätt need, mis teevad ühest reisist väärt elamuse. Ja erakordsemad satuvad tihtipeale just odavamatesse majutusasutustesse, kus liiguvad nii paberitega kui paberiteta napakad. Tipp-meelelahutusasutuse nimeks on Pin Seng hotell. Ka ruumilahenduses oli seal meie jaoks miskit uut – privaatne vannituba koos dušiga, aga ilma vetsupotita, mis on hoovis ühispasandatav,» kirjeldab kodumaine räppar blogis.

Üks külaline, Kanada kodanik mister M, on seal elanud juba üheksa aastat. «Mees, kes teab viisajooksudest ja migratsiooniametiga mängimisest kõike. Obsessiiv-kompulsiivsete häiretega keskeas mees läheb igal hommikul esimese asjana kalendri juurde ja vahetab kuupäeva. Toidab puurilinde ja räägib nendega veidi juttu. Tööd mees ei tee. Tema varanduse suurusest ei tea keegi midagi, aga üüri maksab alati päeva pealt korrektselt ära. Lisaks on ta leidnud endale hiinlannast tüdruksõbra, kellel küll kergesti märgatavad hullu tunnused puuduvad, aga kahe peale moodustavad nad kokku ühe aju ja klapivad suurepäraselt.»

Hotelli ühisala hänglalt leiab keskeas hiinlasest skisofreeniku, kes istub seal täiesti tegevusetult päevad läbi. «Minema ei aeta teda seepärast, et tegemist on hotelli osaniku pojaga ja kuskil peab ta ju oma aega veetma. Ta eelistab üldjuhul ööbida ühes hotelli akendeta pimedas toas, kuigi Georgetowni lähedal asuvas kuurortlinnas on tal enda privaatne hiiglaslik villa otse rannas. Aga Pin Sengis ongi põnevam! Mister Skiso on sünnist saati vestelnud ühe konkreetse meile nähtamatu tegelasega. Samaaegselt on ta ise see sama tegelane ning dialoogis muudab ta vastavalt isiksusele enda hääletooni,» kirjutab Pok, et jututeemad on põhiliselt joomise, keppimise ja hasartmängude teemal.

