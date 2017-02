Pilk peale! DJ Tiësto avaldas muusikavideo, kus löövad kaasa maailmakuulsad youtuberid

Grammy auhinnaga pärjatud Tiësto avaldas äsja muusikavideo värskele singlile «On My Way», millele on vokaali andnud maailmas laineid lööv duo Bright Sparks. Video sisaldab kaadreid, mis on filmitud maailma tuntuimate YouTuberite poolt- RCLBeauty101 Ameerikast, Werevertumorro Mehhikost, Dagi Bee Saksamaalt, HIKAKIN ja SEIKIN Jaapanist, The Royal Stampede Austraaliast ja LubaTV Brasiiliast. Videos reisivad kuulsad video-blogijad Las Vegasesse, et tähistada Tiësto sünnipäeva.

Tiësto erakordne karjäär on kestnud juba üle 20 aasta, püsides tantsumuusika maailma tipus.

Eestit külastanud Tiësto on teenunud ka läbi aegade parima DJ tiitli.

Kuula lugu «On My Way» siit ja vaata ka muusikavideot!