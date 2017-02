Video! Ott Lepland: see, et ma olin huviorbiidis juba lapsena, on mulle hiljem palju juurde andnud

«Väikesed hiiglased» on täiesti eriline telesaade, sest kõige tähtsamateks staarideks on selles säravas shows 4-12-aastased lapsed, kes jagavad lava kuulsate meelelahutajatega. Kuni 15. veebruarini on käimas üle-eestilised otsingud lahedate laste leidmiseks, kes hakkavad sel kevadel Kanal 2 ekraanil televaatajaid rõõmustama. Kandideerima on oodatud nii hea lauluhääle kui ka tantsuoskustega lapsed, aga ka väikesed rõõmurullid ja jutupaunikud, kes võluvad oma iseloomu ja naljakate tähelepanekutega. See on võimalus laval särada ka neil, kel varasem esinemiskogemus puudub, sest kõige olulisem on osalejate julgus, särasilmsus ja soov esineda.

Televaatajaid ootab ees kevad, kuhu jagub tantsu, laulu ja ohtralt nalja. Andekad lapsed hakkavad «Väikestes hiiglastes» lava jagama suurte Eesti staaridega, kes läbi hooaja toetavad talente hea sõna ja kasulike näpunäidetega. Nii toob Kanal 2 uus saade ekraanile näitleja Evelin Võigemasti, laulja Ott Leplandi ja koreograaf Jüri Naela, kuid oodata on teisigi üllatavaid osalejaid. Pika lavakogemusega staarid julgustavad vanemaid ja teisi lähedasi laste talenti märkama ja seda ka tunnustama. Saatesse kandideerimine on üks viis lapse annet ja huvi edasi arendada. «Tegemist on lastega, me ei oota filigraanset väljaviimistletud annet. Põhieesmärk on see, et lapsed saavad saatest julguse ja kinnituse, millega edasi minna,» soovitab Jüri Nael saatesse kindlasti kandideerida.

Kui tead mõnda toredat last, keda kogu Eestimaa võiks tundma õppida, siis anna temast märku lehel www.kanal2.ee/osale

Vaata «Väikeste hiiglaste» üleskutset!