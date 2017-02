Video: USAs sai oranž alligaator sotsiaalmeedia staariks

Üks oranži värvi alligaatorist pilte teinu oli Stephen Tatum, kes andis intervjuu Charlestonis ilmuvale lehele «Post&Courier».

«Kellega on tegemist?» küsis Tatum sotsiaalmeediasse pandud piltide juures.

Oranž alligaator / Leroy Burnell/AP/Scanpix

Ka teised sealsed elanikud jagasid agaralt ebatavalist värvi looma pilte ja pakkusid variante, miks ta sellist värvi on.

Osa Hanahani elanikest arvab, et alligaator võis oma oranži värvi saada kohalikust savist, teised pakkusid naljakamaid variante.

«Tegemist on päevitanud Trumpgatoriga,» teatas üks sotsiaalmeedia kasutaja viitega USA presidendi Donald Trumpi üsna päevitunud näole. Teada on, et Trump kasutab nahale päevitunud jume andvat kreemi.

Piirkonnas on kohanimi Tanner Plantation, mis tõlkes võib tähendada nii nahaparkali plantaaži (istandikku) kui ka päevitaja plantaaži. Ka sellel teemal ilmus seoses alligaatoriga sotsiaalmeediasse mitu nalja.

Veel üks Hanahani elanik teatas, et allgaator sai oma ebatavalise värvi järve põhjas asuvast liivast ja sodist.

«Võimalik, et mitte, sest see on alternatiivne fakt,» teatas ameeriklane viitega Donald Trumpi nõuniku Kellyanne Conway varasemale teatele, olukorda saab hinnata mitmest vaatenurgast ja USA meedia ei suuda mõista, et on ka alternatiive, mitte ainult nende kajastatu ei ole kõige õigem.

Kohalik zooloog Josh Zalabakin arvas, et alligaator võis oranžiks värvuda vees leiduvate vetikate ja saastuse tõttu, kuid selle tõendamiseks on vaja vett laboratoorselt uurida. Kõige tõenäolisem olevat, et ta puutus kuskil kokku roostega.

Ta lisas, et alligaatori nahk uueneb ja mõne aja pärast saab ta oma tavapärase roheka naha tagasi.