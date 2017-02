Uneekspert: Donald Trumpi vähene magamine kahjustab ta mõtlemist ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed

Uneeksperdi sõnul peaks Trump käituma presidendina, kuid ta senine käitumine ja väljaütlemised on riigijuhile omasest väga kaugel, edastab The Independent.

Trump rõhutas juba valimiskampaania ajal, et ta vajab väga vähe uneaega ja ta on sellega jätkanud sotsiaalmeedias kelkimist ka pärast presidendiks saamist.

Möödunus nädalal andis Trump intervjuu Fox News saatejuhile Bill O´Reillyle, kellele paljastas, et ta töötab tunde järjest, kuni südaööni või ka kella 1.00-ni ning tavaliselt ärkab kella 5.00 paiku.

Donald Trump / Jim LoScalzo/SIPA/Jim LoScalzo/SIPA/Scanpix

Neil Stanley sõnul võib Trump oma vähese magamise pärast uhke olla, kuid tema 34 aasta pikkune uneuurimine on näidanud, et pikka aega liiga vähene magamine mõjutab kogu organismi, kaasa arvatud aju.

Stanley arvates ei pruugi Trump vähese magamise tingimustes suuta langetada adekvaatseid otsuseid ja see võib mõjutada nii USA kui maailma poliitikat negatiivselt.

Uneeksperdi uurimised on näidanud, et magamatus mõjutab ka neid asju osasid,mida seostatakse tähelepanu, otsuste langetamise, kognitiivsete protsesside ja erksusega.

«Mitmete suurfirmade juhtide uurimine näitas, et kui juht oli vähe maganud, siis ta mõtlemine oli aeglane, tal oli raskusi keskendumisega ja ta empaatiavõime vähenes ning ta väljendas end agressiivselt,» selgitas Stanley.

Uneuurija sõnul on magamata olemine sama nagu olla rooli taga joobnuna.

«Kui olla ärkvel 16 tundi, siis mõjutab see kindlasti mõtlemist ja tegevust, etkitades pooljoobes tunde, kuna ollakse väga väsinud. Kui aga ollakse üleval 24 tundi järjest, siis võib tekkida purjus oleku tunne, kuna väsimus on väga suur. Trump peaks aru saama, et ta ei ole «joobnuna» rooli taga, vaid ta juhib riiki,» lausus Stanley.

Unearsti arvates saab vähemalt osa Trumpi komistamisi kirjutada liiga vähese magamise arvele. Üks neist on Austraalia peaministri Malcolm Turnbulli peale vihastamine ja keset kõne toru hargile viskamine ning teine möödunud aasta detsembris toimunud telefonisuhtlus Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga, mis hävitas nelja aastakümnega USA poliitika saavutatu ja vihastas Hiinat.

Stanley selgitas, et ei ole vahet, kas lõigata kurgi tükeldamise ajal sõrme või vajutada valel ajal tuumanupule, selle taga on ikkagi unepuudus, väsimus ja halb keskendumine.

«Kui ollakse vaba maailma liider, siis tuleb enda eest hoolt kanda, et mitte liiga suuri vigu teha. Samas võib Donald Trumpil olla niiöelda hea une geen, mis võimaldab tal vähe magada, kuid seda ei ole tõestatud,» teatas unearst.

Trump kirjutas oma 2004. aasta raamatus «Think Like a Billionaire» (Mõtle nagu mljardär), et magada tuleb just niipalju kui keha vajab ning ta ise magab ööpäevas umbes neli tundi.

Donald Trump / Jim LoScalzo/SIPA/Jim LoScalzo/SIPA/Scanpix

Sama kinnitas ta 2015. aastal Illinoisis toimunud valimiskampaania sündmusel, et ta ei ole suur magaja, sest talle piisab vaid 3 – 4 tunnist, sest ta jääb kohe magama ja magab sügavalt.

Stanley sõnul on iga inimese unevajadus erinev, kuid uurimised on näidanud, et igast 100 inimesest vaid viis magab keskmisest vähem ja nii vähene magamine on neile sobiv, ilma et nad oleksid väsinud, närvilised ega suudaks keskenduda.