Pilk peale! Positiivsusest plahvatav Steps To Synapse tuli välja uue videoga

Sügisel toimunud Noortebändi võistlus oli alles hiljuti, mil end poolfinaali võidelnud Steps To Synapse tõi žürii nägudele lahtised suud ning rõõmsad silmad. Lisaks sellele tõi see esitus bändile Viljandi Vibes eriauhinna - tasuta videosessiooni. Aeg on saabunud, et tulemus rahva silmade ette tuua.

Vastilmunud singlile “Take Me Home” tehtud video viis muusikud Viljandisse Päikesekillu perekeskusesse. “Lugu pakatab intiimsusest ja põlevast kirest, sellest õhtute müstiliselt omapärasesest vaibist” kirjeldas bändi naisvokalist Lisann Aljaste, “õhus on alati kübeke head pinget, möllu- ja tantsuhimu, kuid samas ikkagi väike kojujõudmise ootus, et vabaneda viimsestki pingest. Ja nii iga kord.” Sellega ei tundu Steps To Synapse muusikaline jalatuskäik lõppevat, sest nende väitel koguneb uut materjali hunnikuga. “Meie loominguline sõprus on piiritu” kinnitas meesvokalist Ivo Lessar.

Viljandi Vibes on akustiliste live-sessioonide kanal, mille eesmärk on tutvustada head uut Eesti muusikat ja põnevaid paiku Viljandis. Artistide seas on nii värskeid koosseise, kui ka juba paljude lemmikuteks saanuid. Kõike seda saab koostöös tänu MTÜ Eesti Muusika Ekspordile ja Eesti Autorite Ühingule. Nende tegemisi saab jälgida kodulehelt ja Facebookist.