Ärimees Jaan Toots sai tütre

Jaanile on ta viies laps ja ühtlasi kolmas tütar – esimesest abielust on tal kolm täiskasvanud last: 33aastane Kerli, 32aastane Erhard ja 27aastane Rihard ning teisest kooselust kaheksa-aastane Karolina, vahendab ajakiri Kroonika.

Palju jaksu ja edu ka Elu24 tiimi poolt!