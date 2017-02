Ameeriklased ründavad Bannonit postkaartidega «Hea president Bannon»

Rahvusvahelise meedia teatel sai 63-aastane Bannon möödunud nädalal võimu juurde, kui Trump nimetas ta presidendi juures oleva julgeolekunõukogu alaliseks liikmeks, samas varem ei ole presidendi nõunikke kunagi julgeolekunõukokku kuulunud.

Stephen Bannon / Evan Vucci/AP/Scanpix

Bannoni võimuala laienemine on teinud ameeriklased murelikuks ning sotsiaalmeedias käivitati temavastane kampaania, milles ameeriklased saadavad Bannonile postkaarte ja kirju, kus teda on tituleeritud presidendiks.

Stephen Bannon / Andrew Harrer/SIPA/Andrew Harrer/SIPA/Scanpix

«Hea president Bannon, kas vastab tõele, et meie niinimetatud president ei oska lugeda? Kahju. Õnneks valis ta sinu ja sina tead, mida teha,» on ühel Bannonile suunatud postkaardil.

Stephen Bannonile saadetud postkaart / Twitter

Postkaardikampaania ei ole suunatud ainult Bannonile, vaid ka Trumpile, keda ameeriklased läbi Bannoni ründavad.

«Tervitused sügavast põrgust! Hea Stephen, mulle meeldib see, millega sa seal maapeal tegeled, jätka samas vaimus, näeme peatselt!» on veel ühel saadetisel kirjas.

Stephen Bannonile Valgesse Majja saadetud kiri / Twitter.com

Veel üks ameeriklane tõdes Twitteris, et tegelik president on Bannon mitte Trump, Trump on marjonett, keda lükatakse-tõmmatakse.

Stephen Bannon oli Trumpi valimiskampaania peastrateeg, enne seda oli ta paremäärmusliku lehekülje Breitbart asutaja ja peatoimetaja.