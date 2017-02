Video: Brüsselis oli eile õhtul ärevust tekitanud elektrikatkestus

AFP teatel oli elekter ära Schaerbeeki, Evereni ja Saint-Josseni linnaosades, häirides ka prantsuskeelse raadiojaama RTBFi tööd.

Samuti ei töötanud nimetatud linnaosades valgusfoorid ja tänavad olid valgustamata.

Elektrifirma Elia teatas kell 00.25 kohaliku aja järgi, et probleemiga tegeletakse ja elekter hakkab tagasi tulema.

Terrorirünnakukartusest ärevad belglased reageerisid elektrikatkestusele sellega, et panid küünlad põlema ning postitasid sotsiaalmeediasse pimedusest ja romantilistest küünaldest fotosid.

Oli ka neid, kes Twitteris ja Facebookis küsisid, et kas katkestus võis olla põhjustatud terrorirünnakust.

Belgias Brüsselis toimus möödunud aasta alguses terrorirünnak, mille tõttu belglased on mures, et kas see võib korduda.

Elektrifirma teatas kodanike rahustamiseks Twitteris, et tegemist on veaga ühe alajaama trafosüsteemis ja elektri kadumine ei ole seotud terrorismiga.