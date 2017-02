Ivo Felt pole kindel, kas ta on teenetemärki väärt

Seda, miks ta teenetemärgi pälvis, Felt välja mõelnud ei ole, vahendab ERR.

«Ei ole ju praegu niimoodi mõelnud, aga küllap see on paar filmi, mis on Eestist kaugemale jõudnud. Eks on päris palju tööd tehtud ka, aga ma ei ole kindel, kas see sellist tunnustust väärt on,» tõdes Felt, kes ütles, et kunstimaailm on väga suhteline ja raskesti mõõdetav.