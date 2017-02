Indrek Treufeldt teenetemärgist: uhke olemine on ja natuke nõutu ka

«Uhke olemine on ja natuke nõutu ka, et kas ma olen piisavalt selle vääriline. Eestis on nii palju toredaid, edukaid ja mõnusaid inimesi. See on natuke ette antud, peaks veel tegutsema ja toimetama,» arvas Treufeldt ETV saates «Ringvaade».

Ta lisas, et on justkui poole peal ning on veel palju asju, mida ära teha - nii tunneb ta iga saate ja intervjuu puhul, vahendab Menu.

«Kogu aeg on tunne, et midagi veel paremat saaks teha,» ütles Treufeldt.