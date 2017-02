Hea «Elu Võimalusel» osaleja! Ebaausaid hääletusvõtteid kasutav artist eemaldatakse konkursist

Rahvahääletuse esimene nädal hakkab lõppema ja oma hääle on andnud erakordselt suur hulk inimesi ja poolehoidjaid. See-eest peame ka kahjuks tõdema, et on mitmeid konkursist osavõtjaid, kes püüvad oma hääli suurendada ebaausal viisil, kasutades selleks robotite abi.