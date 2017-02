Galerii: Kultuurikatlas algas meeleolukas Veinimess

Messi korraldab Eesti Sommeljeede Assotsatsioon üle aasta ja seekordne on suurem kui kunagi varem. Osalemas on üle 60 eksponendi, sealhulgas mitmed tublid kodumaised tootjad. Maaletoojatel on külas ja messil kohal mitmed tuntud veinimeistrid üle maailma, kes tutvustavad oma toodangut isiklikult. Tutvustatakse, pakutakse ja degusteeritakse erinevaid jooke, gurmeetooteid jms. Toimuvad erinevad koolitused, loengud ja Kultuurikatla erinevatest saalidest leiab kõigi maitsemeeltele midagi.

Kultuurikatlas algas Sommeljeede VII Veinimess / Tiit Mõtus

Mess on täna kõigile huvilistele avatud kella 20ni ja reedel kell 12-20. Vanusepiirang 18+.