Galerii: Vabal Laval esietendus tuleohtlik «Hulgakesed» ja peeti pidu

Esietendusele järgnes ka traditsioonilne IN I OUT pidu, kus seekord astusid üles avangard blues duo Ringhold (koosseisus Kalle Tikas ja eleOnora), performantsikunstnik Kaarel Kütas, IN I OUT pidude resident ja drag stand up koomik Ursula, hilisõhtul esitas live'i Benzokai ning Mai Sööt jutustas lugusid Sufide suurepärasest pühast tolast Mullah Nasruddinist.

Vabal Laval esietendus «Hulgakesed» / Mats Õun

Eilsel meeleolukal peol tutvustati publikule ka Vaba Lava 2017/2018. hooaegade prantslastest kuraatoreid Tristan Baranit ja José Alfarrobat, kes seoses äsja lõppenud Vaba Lava ideekonkursiga nädalakese Tallinnas viibisid.