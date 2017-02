Eestis esinev legendaarne Al Bano pürgib Itaalia esindajana Eurovisioonile

Sel aastal osaleb legendaarsel võistlusel kohalike poolt palavalt armastatud Al Bano, kes astub võistlustulle “Suurte artistide” kategoorias.

Al Bano etteastet näed SIIT!

Koos temaga on võistlustules veel 30 artisti. Al Bano osaleb Sanremo lauluvõistlusel Maurizio Fabrizio ja Katia Astarita kirjutatud looga "Di rose e di spine".

Suurejooneline Sanremo festival sai alguse 1951. aastal, et taastada samanimelise Itaalia linna au ja kasvatada majandust. Just see muusikavõistlus inspireeris Euroopa Ringhäälingute Liidu juhti Marcel Bezençoni, keda võlus Sanremo edu. Viis aastat hiljem, aastal 1956 jõudis televaatajateni esimene Euroopa riikide lauluvõistlus Eurovisioon.

Kuni 1966. aastani oligi Sanremo lauluvõistlus üritus, mille võitja saadeti Eurovisioonile, kuigi aastate jooksul konkursi roll muutus. 13 järjestikusel aastal jäi Itaalia Euroopa suurimalt lauluvõistluselt kõrvale, kuni 2011. aastani, mil riiki esindas Raphael Gualazzi, kes valiti välja Sanremo festivalilt. 2011. aastast alates on Itaalia esindajad olnud Sanremo festivalil osalejad.

Sanremo suurusest annavad aimu tänavused külalisesinejad. Lauluvõistluse esimeses telesaates astusid üles ansambel Clean Bandit ja hurmur Ricky Martin, kes esitas oma megahitte "Livin' la Vida Loca" ja "Shake Your Bon-Bon". Festivalile oodatakse osalema veel maailmakuulsaid artiste ja ansambleid nagu Alvaro Soler, Mika, Robbie Williams ja Biffy Clyro. Lauluvõistluse maksumuseks on nimetatud 16 miljonit eurot - võrdluseks võib tuua 2016 Eurovisiooni lauluvõistluse Rootsis, mis maksis veidi üle 20 miljoni euro.

See, kas Al Bano Itaaliat tänavusel Eurovisioonil esindab, selgub juba 11. veebruaril, mil eetrisse jõuab konkursi finaal.

Al Bano suurejooneline Haapsalu kontsert toimub piiskopilinnuse hoovis 3. juunil, mil kuurortlinnas toimuvad järjekordsed Itaalia kultuuri- ja veinipäevad.