Trad.Attack! esineb mainekal WOMAD festivalil Tšiilis

Lõuna-Ameerikas on Trad.Attack! juba korra käinud.

Eelmisel aastal mängis bänd Brasiilias toimunud esitlusfestivalil Musica Mundo, kus läks väga hästi – Trad.Attack! kutsuti esinema tunnustatud Womad festivalile Tšiili! Womad festivalide seeria algataja on muusik Peter Gabriel, kes koos oma kaaslastega korraldas esimese festivali juba 1982. aastal. Womad on siiani üks tähtsamaid festivale maailmamuusika austajate seas ja kindlasti ihaldusväärne esinemiskoht selle žanri artistidele.

Trad.Attack!’i eestvedaja Sandra Vabarna sõnul on festivalil esinemine väga suur au: „Kuna Womadile valitakse artiste väga hoolikalt, on kutse meie jaoks erakordne tunnustus. Festivalil osalemine on hea võimalus näidata nii tavapublikule kui Ladina-Ameerika muusikatööstuse esindajatele enda muusikat ning tutvustada Eestit“. Lisaks kontserdile Womadil esinetakse ka Concepcionis ja Rancaguas.

Trad.Attack! sõidab Tšiili EAS-i toetusmeetme "Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamise toetamine" raames.

Lisaks mitmetele kontsertidele välismaal, tuleb bänd sel kevadel välja uue albumiga, mis kannab nime „Kullakarva“.