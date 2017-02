Video: Ukraina metsas nähti kummalist olendit, kas lumeinimest?

See jõudis ka Redditisse, kus küsiti, kes või mis see on.

Vidot näinud jagunevad kaheks, kellest osa peab seda võltsinguks, teised aga arvavad, et see ei saa see olla võltsing, sest video tegija hoidis end olendist kaugele, kuna kartis teda.

«Isegi kui see on võltsing, on see väga hästi tehtud,» teatas üks kommenteerija.

Jalta on kuurortlinn Ukrainas Krimmi lõunarannikul, kuid pärast Krimmi annekteerimist märtsis 2014 kuulub de facto Krimmi Vabariigi koosseisus Venemaale.

Lumeinimese saladust on üritanud lahendada nii entusiastid kui teadlased, kuid seni on see tegelane suur mõistatus.

Lumeinimese kohta on tulnud teateid Venemaalt, USAst, Kanadast, Hiinast, Indiast, Mongooliast ja Nepalist. Tegemist on esimese korraga, mil teda võidi näha Ukrainas.