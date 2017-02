Portugali kohus: McCannid ei ole suutnud tõestada, et nad on süüst puhtad

Aastaid on pere üritanud teda leida, käivitati mitu politseiuuringut, kuid seni ei ole lõpuni selge, mis Madeleine'iga ligi kümme aastat tagasi juhtus, edastab Daily Mail.

Portugli endise juhtuvpolitseiniku Goncalo Amarali aravates juhtus tüdrukuga mingi õnnetus, milles vanemad on süüdi, nad lavastasid ta röövimise ja nad üritavad seda seni varjata.

Kate ja Gerry McCann / Rui Vieira/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Amaral kirjutas sel teemal raamatu «Maddie: A Verdare da Mentira» (Maddie:Tõde vale kohta), mille eest McCannid ta kohtusse kaebasid, kuna ta selgitab seal, kuidas McCannid tema arvates Madeleine'iga juhtunu kohta andmeid varjavad.

Goncalo Amaral näitamas Madeleine McCanni kadumist käsitlevat raamatut / Joao Henriques/AP/Scanpix

McCannid said möödunud aastal kohtus Amarali üle võidu ja kohus määras, et endine politseinik peab perele maksma moraalse kahju tekitamise eest 430 000 naela. Amaral pöördus apellatsioonikohtusse ja sai seal võidu, mis lubas tal oma raamatu müüki jätkata.

Väidetavalt tahavad McCannid pöörduda Amarali raamatu ja sellel põhineva dokumentaalsaate keelamiseks Euroopa inimõiguste kohtusse.

Ema Kate McCann ja isa Garry McCann on kogu juhtumi uurimise aja eitanud, et neil lasuks lapse kadumises mingit süüd.

Nüüd teatas Portugali kohus, et McCannid ei ole enam tütre kadumises kahtlusalused, kuid see ei tähenda, et neil süüd ei ole, sest vanematena oleksid nad pidanud lapsel paremini silma peal hoidma ja nad ei ole suutnud tõestada, et nad on süüst puhtad.

Kohtuniku sõnul ei olnud nende ülesanne teha kindlaks, kas McCannid on oma tütre kadumise taga, vaid ainult võtta neilt kahtlusaluse staatus.

Briti politsei on kulutanud Madeleine McCanni kadumisjuhtumi lahendamisele üle kümne miljoni naela, kuid lahendust ei ole seni.

Aastate jooksul on nii Briti kui Portugali politsei saanud vihjeid tüdrukute kohta, keda on peetud Madeleine'iks, kuid need on hoopis teised lapsed olnud.