Vaata, kuidas paadipõgenikust räppar Hizy Stone oma esimeses otse-eetris üles astus!

Lugu on miksitud ja masterdatud Roundsound stuudios Keijo Koppeli käe all. „Oma unistuse saavutades, peab iga inimene läbima pika tee, arvab räppar. Lugu "Long way to go" on tema austusavaldus kõikidele andekatele inimestele.

Märtsikuus planeerib Hizy Stone anda kontserdi Tallinnas.

Aafrika läänerannikult Côte d’Ivoire’ist põgenenud räppar Hizy Stone saabus Eestisse möödunud aasta sügisel kakaoube transportinud kaubalaeva pardal, vaid kaks liitrit joogivett kaasas.

Ohtlik 21-päevane teekond Euroopasse võis maksta talle elu. 2002. aastal puhkes Elevandiluurannikul kodusõda. Hizy Stone on sündinud politseiametniku peres ning kodumaalt lahkuma ajendas teda poliitilise tagakiusamise oht, just sellepärast võib tema lüürikas eristada kahte suurt teemat: armastust ja rahu.

Juba 2. novembril ilmus tema debüütalbum «Peace and Love»

Tallinnas filmitud samanimeline muusikavideo on YouTubes saanud täis juba 50 000 vaatamist.

Eestis leidis räppar tööd, uusi sõpru ning kodutunnet ning loodab siin oma muusikakarjääri üles ehitada. Hizy Stone räpib inglise, prantsuse ja itaalia keeles. Uut muusikavideot loole «Believe in me» planeeritakse avaldada tänavu talvel.

Kümnest loost koosnev Hizy Stone täispikk album «Peace and Love» on nagu «rahutuvi», edastab rahusõnumit ja armastust. Plaat ühendab endas suurepäraselt klassikalise hip-hop’i omadusi ning südamest siirast lüürikat, mis reflekteerib muusiku isiklikku sõjakogemust ning sotsiaalseid ja poliitiliseid murranguid.

