Head uudised: Tallinn Music Week avab taas oma pop-up restorani ja esitleb linna parimaid söögikohti

Viimase kolme aasta jooksul festivali südameks ja populaarseks kohtumispaigaks kujunenud TMW pop-up restoran avab ka sel kevadel uksed Pärnu maanteel asuvas Disaini- ja arhitektuurigaleriis. Tänavu vastutab festivali restorani menüü eest Hiiumaa soul-food resto Ungru. Peakoka Andrus Talvari juhtimisel pakutakse nädala vältel festivali külalistele saarerestorani toidukaardi paremikku.

Igapäiselt Hiiumaa ajaloolises Suursadamas tegutseva Ungru Resto & Külalistemaja peremees Jaan Kontkar peab nädalaks Tallinna kolimist põnevaks väljakutseks:

«Väga meeldiv, et meie hingega tehtud töö Hiiumaal on jõudnud ka pealinlaste kõrvu ja maitsemeelteni. Pakume kindlasti Ungrus juba klassikaks saanud roogasid, mida põimime saare traditsioonide ja modernse kokkamise tehnikatega. Hiiumaa toorained ja tooted saavad olema meie keskseks valikuks sellel üritusel, sest meie jaoks on oluline oma kodusaart väärikalt esindada.»

Lisaks pop-up restoranile leiab «TMW maitsed» programmist tervelt 32 söögikohta, mis pakuvad peakokkade poolt hoolikalt koostatud TMW erimenüüd ning soodustusi nii tava- kui erimenüült festivalipassi omanikele. Tänavu on festival võtnud südamesooviks tutvustada varasemast rohkem rahvuskööke, aidata kaasa keskkonda säästvale toiduvalmistamisele ning panustada jäätmevabasse tarbimisse.

Teiste seas on kavas esindatud Kultuurikatlasse rajatud itaalia restoran Korsten, Armastus ja Hea Toit, vanalinna piiril asuv vene hingega Babulja, ehtsa Liibanoni köögiga Papa Joe Falafel & Hummus, rustikaalne Korea restoran Gotsu, legendaarne Tuljak Lillepaviljoni külje all, Kadrioru naabruskonnas asuv kohvik-toidupood NOP, terava aasiapärase hingamisega kiirtoidukoht Burger Box, Põhjamaade parimate käsitööröstikodade kohvi pakkuv Renard Coffee Shop, Gruusia gastronoomia kuningas Pirosmani ning puhta toidu saatkonnana tuntud Von Krahli AED.

Keset maalilist Nõmme linnaosa paikneva Gruusia restorani Pirosmani juht Tata Samkharadze peab TMWi kavas osalemist suureks auks:

«Meie eesmärgiks on tutvustada gruusiapärast kultuuri ja kööki ning leida uusi sõpru nii Eestis kui ka väljaspool selle piire. Loodame väga, et meile omane kultuurne seltskond laieneb koos uue klientuuriga veelgi.»

Ka TMW «Maitsed» programmi püsiasuka, puhta toidu saadikuna tuntud restorani Von Krahli AED peremees Jaagup Jalakas hindab kõrgelt võimalust taas festivalil kaasa lüüa:

«Olles TMW programmis osalenud selle algusest alates, hindan väga festivali mõju linnaruumile. Seda tunnet, et miskit erilist linnas toimub, on juba õhus tunda, ja just seda igal aastal ootangi. «Maitsed» valik saab tänavu olema eriliselt põnev, sest neid restorane, mille üle uhkust tunda, on rohkem kui kunagi varem. Unistan vaid, et julgetaks rohkem just taimse toiduga elamusi pakkuda.»

TMW 2017 «Maitsed» programmis osalevad söögikohad:

Ungru pop-up resto, August, Babulja, Björn Espresso Bar, Bollywood, BONA, Burger Box, Gotsu Kyuho's kitchen, Kaerajaan, Klaus, Korsten, Armastus ja Hea Toit, La Tabla, Leib Resto ja Aed, Mademoiselle kohvik Solarises, Magnuna, MEKK, Mimosa, Monaco, NOA, NOP, Papa Joe, Pirosmani, Renard Coffee Shop, Ribe, Riis, Salt, Tokumaru, Tuljak, Umami, Vanaema Juures, Vegan Restoran V, Von Krahli AED, Wabadus.