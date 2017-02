Pildid ja video: austraallane jäi tundideks mudavette, vaid pea paistis

45-aastane Daniel Miller sõitis kolmetonnise sõidukiga Charlotte Bays, mis asub Sydneyst ligi 300 kilomeetri kaugusel, kus teetamm oli vajuv, edastab The Telegraph.

Austraallane Daniel Miller mudase vee lõksus / /Caters News Agency/Scanpix

Ekskavaator libise teelt välja, jäädes mudasesse vette küljeli ja juht kukkus kabiinist välja. Miller, kes jäi osaliselt ekskavaatori alla lõksu, pidi pingutama, et ta ei upuks. Kuna tegemist oli soise alaga, siis oli tal raske välja pääseda.

Austraallane üritas pead veepeal hoida ja karjus aegajalt appi lootuses, et keegi teda kuuleb ning lõpuks kuuliski ta karjeid inimene, kes elas 500 meetri kaugusel.

Milleri naise Saima teatel oli ta mees vees ja mudas lõksus tunde.

«Daniga on nüüd kõik korras. Ta oli tunde vees lõksus, vaid nina ja otsmik olid veest väljas, kukkudes koos ekskavaatoriga kui teetamm järele andis,» kirjutas mehe abikaasa pärast ta pääsemist Facebookis.

Naine lisas, et ta mehe tugev füüsiline ja vaimne jõud olid need, mis ta tagelikult päästsid. Samuti see, et ta on sportlik, terve ja tegeleb füüsilise tööga.

Politseinik Neil Stephensi sõnul oli Milleril õnne, et ta sellistes oludes ellu jäi ja ei uppunud.

«Ta jäi jalgupidi masinasse kinni, saades vaid pea ülemist osa veepeal hoida,» nentis politseinik.

Päästjad ei saanud vajuva pinnase tõttu Millerilt ekskavaatorit äta tõsta, kuid nad sukeldusid ta jalgade juurde ja aitasid tal vabaneda. Mees viidi Newcastle’i haiglasse, kus tal diagnoositi sseljavigastus ja hüpotermia.