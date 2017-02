Videod! Film «Viiskümmend tumedamat varjundit» meeldis fännidele märksa rohkem, kui raamat?

Hallide varjundite triloogia ekraniseeringud jaotavad üldjuhul lugejad kahte leeri: on need, kes on hardcore fanaatikud ja armastavad raamatut tulisemalt ja andunumalt, kui filmiversiooni ja vastupidi - on naisi, keda erutab filmi kordades softim käsitlus.

Kuid vaatamata nii poolt, kui vastuhäältest on tänaseks on «Viiskümmend halli varjundit» maailma üks müüdumaid kaubaartikleid ja frantsiis.

Maris: Mulle meeldis film märksa rohkem, kui raamat, sest filmi stsenaarium kirjutatud suhteliselt sarnaselt võrreldes algversiooniga ja samas oli filmist välja jäetud mõningad stseenid, mis ei olekski kinolinale sobilikud

Vivika: Mulle meeldis filmis kasutatud huumorimeel, mis tõi suhteliselt tõsistesse teemadesse palju kergust juurde. Itsitasin päris palju.

Mia-Ann: Kõige tähtsamaks asjaoluks filmi puhul oli see, et Ana on filmis ääretult sümpaatne tänu Dakota Johnsonile.

Kati: Ma ei ole "Viiskümmend halli varjundit" triloogia suur fänn ja ma ei oodanud ka filmilt eriti palju. Samas meeldis film mulle vägagi, aga sügavat sisu ei ole mõtet filmist otsima minna.

Ragne: Kui peast visata kõik ootused, millele antud film ei saagi ja ei ole loodudki vastama, siis on tegu ju igati kiitust vääriva tulemusega. Seda eriti, kui võrrelda filmi raamatuga, sest minu arvates ülekanne paberilt ekraanile on enamgi, kui õnnestunud. Selline tulemus oli mulle ootamatu, kuid ääretult positiivne üllatus, kuna läksin kinno hunniku eelarvamustega.

