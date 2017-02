Võimas nais-power vallutas Solaris Apollo: esilinastus «Viiskümmend tumedamat varjundit»

Tegemist oli kõige suurema fimi esilinastusega! Vaatajaid jagus mitmesse kinosaali korraga.

Üritusel jagati meeletult ihaldusväärseid kingitusi.

Üritusel oli kõigile tasuta joogid välja pannud Saku. Lisaks sai kaasa võtta ka tasuta kätekreeme ja kondoome.

Kinosõbrad said ka soetada uhiuue filmikaanega E.L.Jamesi erootilise menutriloogia II raamatu"Viiskümmend tumedamat varjundit".

Naised olid sillas, sest auhindu oli meeletult - neid jagus kõikidesse kinosaalidesse.

Ka Meriton Old Town Garden hotell tulnud välja vürtsika eripaketiga. “Viiskümmend halli varjundit”. Ka kõlab piisavalt intrigeerivalt, et see pakett omal nahal ära proovida?

Pakett sisaldab muuhulgas erilist “mitte häirida” uksesilti, mille suveniirina kaasa saab võtta, spetsiaalselt selleks õhtuks koostatud “lepingut”, mis partneril lubab sinuga ellu viia oma salajaseimad fantaasiad ning erootilist komplekti kõige kohustuslikuga.

