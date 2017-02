Ken Saan kolib perega Aafrikasse: siin on asi liiga turvaliseks muutunud

Saan rääkis «Ringvaates», et ta võtab kaasa nii naise kui lapse ja hakkab töötama produktsioonifirmades.

Saan on varem korduvalt Keenias käinud ja teda kisub sinna alati tagasi.

«Öeldakse, et kord Aafrikas, alati Aafrikas,» sõnas ta. «Mingid asjad jooksevad alati kokku. Aasta lõpus mõtlesin, et lähen vaatan, et mis siis juhtub. Mul on vanust ka, juba 40. See pidigi kõige loomingulisem periood olema. Samas vaatan siin ringi ja - ma ei mõtle üldse halvasti - siin on asi muutunud liiga turvaliseks.»

Saani arvates on siin turg paika loksunud ja väga suuri riske enam ei võeta.

Seekord ei lähe ta lapsekingades filmitööstusega sehkendama, vaid nüüd on ta enda jaoks õiges kohas.

«Ma lähen telesaateid tegema ja pärast seda tuleb palju koosolekuid. Augustis on võtteperiood...» seletas Saan, et ta päris tühja kohta ei lähe.

Saan võtab Aafrikasse pere kaasa ning tütar Lumi Lulu läheb Keenias kooli.

«Tänapäeva lastel keelega probleemi niikuinii ei ole. Seal on ka suahiili keel ja ujumistunnid, mis teda kindlasti paeluvad,» rääkis Saan.