Tattoosõltlane Ed Sheeran tunnistab: ükskord minestasin nõela all ära!

25-aastase staari keha katab lugematul arvul tattoosid ning suurim neist - Sagrada Familia kirikut kujutav pilt - põhjustas talle talumatut valu, kirjutas Daily Mail.

«Ma minestasin ära, kui mulle seda tehti,» tunnistas Sheeran. Laulja selgitas, et ta lasi kõnealuse tätoveeringu teha mullu Austraalias ja põhjuseks oli see, et ta on täiesti võlutud Barcelona linnast.

Tattookunstnik Kevin Paul avalikustas hiljuti, et ta töötas Sheerani kehakaunistuste kallal eelmisel aastal kokku 40 tundi.

«Edi peale kulus mullu umbes 40 tundi ja kõige keerulisem oli seda saladuses hoida. Edi rinnal on nüüd kolmkümmend tätoveeringut ja lisas lugematul hulgal tatoosid kätel. Viimatiste tegemine tähendas talle kohutavat valu, eriti nende juures, mis on roietel,» seletas Paul.