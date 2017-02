Ehtne või feik? Tom Hiddleston paljastas detailid oma lühikesest suhtest Taylor Swiftiga

Hiddleston kinnitas ajakirjale GQ, et ta saab lauljatariga siiani hästi läbi.

«Taylor on imeline naine. Ta on lahke ja armas ja kena ning meil oli suurepärane koos olla. Loomulikult oli see suhe ehtne,» ütles Hiddleston.

See tekitas küsimuse, miks näitleja kandis Ameerika iseseisvuspäeva peol särki kirjaga «I ♥ T.S.».

«Tegemist oli neljanda juuliga, mis on riigipüha, ja me mängisime mängu, kus ma libastusin ja tegin seljale viga. Tahtsin seda kriimustust päikese eest kaitsta ja küsisin, kas kellelgi on t-särki. Üks Taylori sõpradest ütles, et tal on. Meile kõigile tegi see palju nalja. Nii et see oli kõigest sõpradevaheline nali,» seletas Hiddleston.