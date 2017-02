Esilinastub uus sari «Leegion»

Leegion on koomiksisarja «X-mehed» kangelastest esimene, kellest on valminud telesari.

«Leegion on üks Marveli X-meestest, kes jäi küll välja tuntud samanimelisest filmisaagast, kuid tema lugu ja võimed on siiski nii erakordsed ja paeluvad, et nüüd on temale pühendatud terve sari,» kommenteeris FOX Networks Group’i Baltimaade turundus- ja kommunikatsioonijuht Sille Ruus.

Leegion ehk David Haller (Dan Stevens) on ebatavaline Marveli kangelane, kes ei tunne oma võimeid.

Sari «Leegion» / FOX Networks Group Estonia

Skisofreenia tõttu on ta enamuse oma elust veetnud erinevates psühhiaatriakliinikutes, teadmata et tal on supervõimed ning teine reaalsus, mida ta tajub, on tõeline. Kui David kohtab uut patsienti Syd’i (Rachel Keller), mõistab ta, et eksisteerib ka teistsugune maailm ning temas on peidus rohkem, kui ta oskas arvata.

Sari «Leegion» / FOX Networks Group Estonia

«Leegioni» autoriks on Noah Hawley, kelle loodud telesari «Fargo» on võitnud mitmeid Emmy’sid ja Kuldgloobuseid. Leegion põhineb Marveli koomiksitel, mille autoriks on Chris Claremont ja Bill Sienkiewicz. Leegion on toodetud meelelahutusettevõtete FX Productions ja Marvel Television koostöös.

Sari «Leegion». Pildil selle looja Noah Hawley / FOX Networks Group Estonia

Sarjas mängivad Dan Stevens («Downtown Abbey», «A Walk Among the Tombstones»), Rachel Keller («Fargo»), Jean Smart («Fargo», «Sweet Home Alabama»), Aubrey Plaza («Safety Not Guaranteed», «Scott Pilgrim vs. the World»), Katie Aselton («The Freebie», «The League») jt.

«Leegion» on eetris neljapäeviti kell 22.00 FOX kanalil.