Uskumatu! Sekspomm Katie Price andestas abikaasale petmise

Katie oli Kieranile korduvalt öelnud, et peab tema vastu alati vimma, kuna mees magas 2014. aastal naise parima sõbranna Jane Pountneyga. Nüüd mõistab Katie, et mees on täielikult muutunud.

«Ma usaldan teda. Ütlesin talle alati, et ei andesta ega unusta seda iial, kuid nüüd, tänavusel aastapäeval, ütlesin talle, et andestan ja unustan. Ma tunnen, et ei pea tema pärast enam muretsema,» seletas Price.

«Ta on väga palju muutunud ja ennast tõestanud ning nüüd on parim asi, mida teha saan, temaga kokku jääda,» lisas Price.