Marilyn Kerro: ettevaatust voodoo-nukkudega!

Marilyn räägib Naistelehe veergudel, et paljud soovivad endale tema tehtud armastusnukke, kuid unustavad, et need pole kellegi mõjutamiseks ega sidumiseks.

Marilyn: Selle eest tuleb alati väga kiiresti tasuda! Maagia pole mäng, eriti kui tahetakse teisi siduda. Kutsun teid pigem üles rohkem üksteist hindama.

Samas annab nõid siiski ühe voodoo-rituaali, kus kasutatakse just nimelt nukku.

Marilyn: See rituaal on ohutu ja otstarbekas vaid siis, kui teil pole konkreetset partnerit. Se juhul meelitate oma ellu just sellise inimese, kelle saatus on teile määratud.

Rituaaliks on vaja ühte suurt punast küünalt, kaht peenikest piklikku punast küünalt, poolvääriskivi (soovitan kuukivi, granaati, rodoniiti või karneooli), pluusi mida olete vahetult enne rituaali kandnud ja punast niiti.

Rituaali tuleks teha noor- või täiskuu südaööl. Enne nuku valmistamist tuleks süüdata suur punane küünal ja kaks väiksemat küünalt vormida mehekujuks, kivi tuleks asetada peaks ning selle ümber mähkida niit. Tegemise ajal võiks öelda, millised on sinu ideaalmehe iseloomujooned, juuksevärv, kasv, jne.

Kuju ümber tuleks siduda punane niit, kinnitada kuuma vahaga ja katta särgiga. Voodoo-nukk tuleb panna voodi alla. Hommikul aseta nukk voodisse ja õhtul taas tagasi voodi alla. Täiskuu ajal mata nukk metsa maha ja lase ideaalsel mehel oma ellu tulla.

Nii lihtne see ongi!