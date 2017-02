Valge Maja allikad: Trump avastab Valget Maja, kandes hommikumantlit

Trumpist sai USA president 20. jaanuaril ja kohe hakkas meedia ta kohta avaldama eraelulisi lugusid, millest osa võivad olla isegi temasuguse ekstsentrilise ja ettearvamatu inimese puhul ebatõenäolised.

Donald Trump / Andrew Harrer/SIPA/Andrew Harrer/SIPA/Scanpix

Trumpi lähikonda kuuluvate isikute teatel pingutavad nõunikud kõigest väest, et Trump oma otsekohesushoogudega midagi totaalselt kihva ei keera.

New York Times paljastas möödunud nädalalõpu numbris lisadetaile Trump eraelu kohta Valges Majas, mille kohaselt lõpetab president oma tööpäeva kell 18.30, minnes siis eraruumidesse «akusid laadima».

Valge Maja / JIM BOURG/REUTERS/SCANPIX

Kuna Trumpi abikaasa Melania ja poeg Barron elavad ikka New Yorgis Trump Toweris, veedab president õhtuid üksinda.

Väidetavalt on presidendil harjumus heita pärast tööpäeva lõppu ülikond seljast ja tõmmata selga valget värvi pehme hommikumantel ning minna siis Valget Maja avastama.

Valge Maja / JIM BOURG/REUTERS/SCANPIX

Kinnitamata andmetel hoiab Trump end meediaga pidevalt kursis, kuna tahab teada, mis toimub Valgest Majast väljapool, USAs ja teistest riikides ning kuidas serveerib meedia ühte või teist uudist.

Trump on mitmel korral nimetanud meedias edastatavaid uudiseid vale- ja libauudisteks ning ajakirjanikke valetajateks.

Allikate teatel andis Trump käsu panna televiisorid Valge Maja kõikidesse ruumidesse, kus ta päeva jooksul enim on ning need peavad seal kogu aeg lahti olema, et ta vajadusel saaks end uudistega ise kurssi viia.

Tööpäeva lõpul arutab Trump päevauudised ka oma pressijuhi Sean Spiceriga, kes väidetavalt viitab paberkandjatel olevatel kirjutistel musta noolega, kus on Trumpi kohta midagi halvasti kirjutatud.

Trump on Valge Maja muutnud enda jaoks kodusemaks, pannes sisustuselemente, mis iseloomustavad teda. Ta pidavat tegema teda külastavatele poliitikutele ja riigiametnikele Valges Majas ekskursioone, et näidata, mis on võrreldes Barack Obama ajaga teisiti.

Donald Trumpil olevat Ovaalkabineti töölaual pilt ainult ta isast Frederick Trumpist, kes oli tema jaoks suur eeskuju, kuid mitte teistest pereliikmetest.

Nii Trump kui Spicer teatasid pärast New York Timesi artikliga tutvumist Twitteris, et leht on Trumpi kohta käivaid lugusid välja mõelnud.

Spicer kommenteeris ka lehe väidet, et Trump kannab pärast tööpäeva lõppu hommikumantlit, milles liigub ka Valge Maja ametiruumides või lesib diivanil ja vaatab öö läbi televiisorit.

«See on täielik väljamõeldis, miks ta peaks midagi sellist tegema. Väljaanne peab Trumpilt vabandust paluma, et selliseid valesid kirjutab. Kindlasti ei ole ta avalikes ruumides hommikumantlis, tal ei olegi hommikumantlit,» teatas Spicer.