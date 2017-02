Twerk Show ja naistevõim sellel reedel klubis Privé!

Valentini nädalavahetusega pakub klubi kõigile külastajatele eriti vallatut programmi ja silmailu.

Girl Power pidu juhivad säravad nais DJ'd Liisi Voolaid ja Janika Tenn ning pöörase twerk show etteaste Yahna - LaStrange Twerk Team poolt. Twerk show’ga aga asi ei piirdu, vaid klubi külalistele näidatakse ka tantsunipid ette.

Õhtu keskmeks on lisaks Naiste Varjupaiga toetamine, nimelt eesmärk on aidata just neid Eesti naisi kes on kannatanud vaimse ja/või füüsilise vägivalla all. Kõigil on võimalik anda enda poolne toetus üritusel!

Naistele esimesel tunnil sissepääs tasuta!